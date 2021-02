Pobrexitová obchodná dohoda dostala od Británie ďalšie dva mesiace na schválenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia v utorok neochotne poskytla Európskej únii ďalšie dva mesiace na schválenie bilaterálnej obchodnej dohody stanovujúcej vzťahy oboch strán po odchode Spojeného kráľovstva z bloku.Pobrexitovú dohodu mali podpismi spečatiť do konca februára, „európska dvadsaťsedmička“ však požiadala o predĺženie lehoty, aby okrem iného mohla zabezpečiť úradné preklady do všetkých používaných jazykov.„Dohodli sme sa na predĺžení termínu ratifikácie dohody do 30. apríla,“ uvádza sa vo vyhlásení britskej vlády.„Je sklamaním, že EÚ nedokončila svoje interné procesy v dohodnutom časovom rámci, vzhľadom na neistotu, ktorú vytvára pre podniky na oboch stranách,“ dodala britská strana.