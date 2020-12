Pobrexitová obchodná dohoda je na dosah, vyjednávači vyriešili sporné otázky

Johnson sa spojí s von der Leyenovou

Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vyjednávači Európskej únie (EÚ) a Veľkej Británie počas noci pokračovali v rokovaniach s cieľom uzavrieť pobrexitovú obchodnú dohodu, ktorá by mala zabrániť chaotickému rozchodu strán na Nový rok. Dohodu by podľa zdrojov blízkych rokovaniu mali predstaviť ešte vo štvrtok.Po tom, ako podľa agentúry AP vyjednávači v stredu vyriešili sporné otázky týkajúce sa hospodárskej súťaže a rybolovu, prechádzali stovky stránok právnického textu, ktoré by mali byť po deviatich mesiacoch rokovaní základom pobrexitových vzťahov medzi úniou a Britmi. Tento text by mali údajne vo štvrtok doručiť svojim lídrom.Spravodajský portál BBC uvádza, že britský premiér Boris Johnson by sa mal telefonicky spojiť s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a následne by sa mala uskutočniť tlačová konferencia. Dohodu musí potom schváliť všetkých 27 členských štátov únie a tiež európsky a britský parlament. EP pritom varoval, že už nezostáva dostatok času na to, aby stihli dohodu schváliť pred 1. januárom.Veľká Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom bolo uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.V záujme dosiahnutia dohody sa počas ostatných dní v rozhovoroch výraznejšie angažovali aj britský premiér a predsedníčka EK. EÚ navyše hľadala právne možnosti, ako prípadnú dohodu formálne spečatiť bez odobrenia Európskym parlamentom alebo či by dohoda mohla vstúpiť do platnosti 1. januára a EP by ju dodatočne schválil neskôr.Ak by strany dohodu nedosiahli včas, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu by od 1. januára čelili clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu. Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale horší dopad by to malo podľa analytikov na Spojené kráľovstvo.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.