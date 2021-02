Pobyt v prírode má liečivé účinky na telo i dušu. Ako sa na výlet vyzbrojiť?

Zdroj obrázku: {Monkey Business Images} / Shutterstock.com

Vezmite celú rodinu na výlet do prírody, zažite veľké dobrodružstvo či kempovanie v lese a hneď vám bude lepšie.

Aby ste si ale pobyt vonku užili na maximum, nezabudnite si zbaliť niekoľko nevyhnutných vecí, ktoré vám celý pobyt uľahčia a spríjemnia.

Kvalitné oblečenie

Počasie vonku sa môže každým momentom zmeniť, najmä ak sa nachádzate v horách. Dážď či vietor vás môžu prekvapiť i pri peknom počasí, a preto si nezabudnite zadovážiť kvalitné oblečenie, ktoré vás v lete ochráni pred nadmerným teplom a v zime naopak pred chladom a mrazom. Kvalitné outdoorové alebo poľovnícke oblečenie je vyrábané presne pre tieto prípady a navyše je veľmi pohodlné.

Nepremokavá obuv

Nohy musia zostať suché za každých okolností. Preto je potrebné mať pri výletoch do prírody vždy vhodnú obuv, ktorá zabezpečí, že nebudete trpieť vlhkými ponožkami. Pokiaľ takú doma nemáte, určite si aspoň jeden pár zadovážte. Poľovnícka obuv je na pobyt v lese alebo prírode ideálna, nakoľko je uspôsobená na pobyt v rýchlo sa meniacich poveternostných podmienkach.

Fľaša s vodou

Fľaša s vodou je nevyhnutným doplnkom každého výletu, či už ide o krátku návštevu prírody alebo nočné kempovanie. Pokiaľ si zadovážite fľašu s filtrom na vodu, môžete si ju pokojne nabrať z potôčika v lese a budete ju mať dostatočne čistú. Adekvátny pitný režim je základom každého výletu a v žiadnom prípade ho netreba podceňovať.

Ďalekohľad

Čo sa týka kochania sa prírodou, ďalekohľad je nevyhnutným doplnkom. Ďalekohľady zoženiete v rôznych cenových reláciách a špecifikáciách. Ak si však chcete užívať výhľad na divokú zver aj v horších podmienkach či na väčšie vzdialenosti, oplatí sa investovať do kvality.

Zdroj obrázku: {all_about_people} / Shutterstock.com

Odolný ruksak

Všetko, čo si chcete do prírody pobaliť, je potrebné niesť v ruksaku, ktorý vás nesklame za žiadnych okolností. Mal by byť vyrobený z ľahkej a zároveň odolnej látky a takisto disponovať dostatočným objemom. Pokiaľ sa chystáte v lese nocovať, je vhodné, aby sa do neho vošiel aj skladný stan a všetko potrebné príslušenstvo.

Stan

Ak sa chystáte v prírode nocovať alebo kempovať, je nutnosťou vziať si so sebou stan, ktorý vás ochráni nielen pred nečakanými návštevníkmi, ale aj pred zlými poveternostnými podmienkami. Stan by mal byť maximálne skladný a ľahký, aby vám vošiel do ruksaku a zároveň nebol príliš veľkou záťažou.

Lovecký nôž

Okrem zvýšeného pocitu bezpečia vám lovecký nôž ponúka množstvo ďalších benefitov. Je veľmi skladný a zároveň nad mieru užitočný. Dokážete s ním odrezať lano, ostrúhať palice na táborák alebo očistiť rybu z jazera. Vyberajte si nôž s rukoväťou, ktorá vám dobre sadne do ruky, práca s ním tak bude oveľa jednoduchšia a pohodlnejšia.

Baterka

Baterka vám pomôže nielen v noci alebo za šera. Ak narazíte na malú lesnú jaskyňu, ľahšie ju pomocou baterky preskúmate. Ak beriete na výlet so sebou deti, nočný výlet s baterkami sa im bude rozhodne páčiť. A čo by to bolo za výlet bez príbehov a rozprávok pri svetle bateriek. Baterka by mala byť vodeodolná a vyrobená z kvalitného materiálu, aby vydržala aj menšie pády či namočenie do vody.

Pokiaľ potrebujete zadovážiť kompletnú výstroj od A po Z, odporúčame vám sledovať aktuálne letáky , kde nájdete kvalitné výrobky v akciových cenách alebo so zľavou., na ktoré sa nezabúda.