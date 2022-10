Pocan E: nový produktový rad PBT od spoločnosti LANXESS s vynikajúcou odolnosťou voči vonkajším vplyvom

Ideálny pre kompaktné elektrické a elektronické zostavy



Bohaté možnosti využitia v elektromobiloch



Najvyššia kvalita izolácie



Vynikajúca stabilita pri hydrolýze, nehorľavosť, tekutosť a odolnosť



Odolnosť proti vonkajším vplyvom aj pri napätí nad 600 V

Izolačné vlastnosti málo závislé na vlhkosti a teple

Vylepšená tekutosť a odolnosť proti nárazu

Využitie aj pre bezhalogénové, nehorľavé vlastnosti

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

3.10.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť LANXESS, výrobca špeciálnych chemikálií, vyvinula nové polybutyléntereftalátové (PBT) zlúčeniny na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Pod názvom Pocan E teraz spoločnosť ponúka produktový rad pozostávajúci z krátkych materiálov vystužených sklenenými vláknami, ktoré sú vďaka svojej odolnosti a izolačným vlastnostiam obzvlášť vhodné na použitie v odvetviach elektromobility a elektrotechniky/elektroniky (E/E).Vďaka vysokej odolnosti voči vonkajším vplyvom dosahujú nové zmesi najlepšie možné hodnotenie 600 v teste CTI A (porovnávací index sledovania - IEC 60112), čím spĺňajú požiadavky najvyššej triedy izolácie podľa IEC 60664-1."Zmesi PBT vystužené sklenými vláknami s takou vysokou odolnosťou doteraz nebývali na trhu ľahko dostupné. Teraz sme túto medzeru odstránili. Podarilo sa nám tiež zabezpečiť, aby materiály mali ďalšie výhody, ako sú optimalizované mechanické vlastnosti, ako aj vynikajúca tekutosť, odolnosť voči hydrolýze a nehorľavosť. Okrem toho sú veľmi vhodné na farbenie napríklad na oranžovo," vysvetľuje Dr. Claudia Schmid-Daehling, ktorá je v spoločnosti LANXESS zodpovedná za vývoj PBT výrobkov.Vysoká vhodnosť farieb je zásadná pre rôzne komponenty dôležité z hľadiska bezpečnosti, ako sú vysokonapäťové konektory, ktoré musia byť jasne farebne označené.Plastové diely pre elektrické a elektronické komponenty musia byť čoraz odolnejšie voči plazivým prúdom.Dôvodom sú silné prúdy a vysoké napätia v elektrických vozidlách, trend miniaturizácie komponentov zariadení a stále sa zmenšujúce vzdialenosti medzi kovovými kontaktmi v konektoroch.Na povrchu izolačných materiálov, ako sú termoplasty, vznikajú plazivé prúdy zosilnené nečistotami. To vedie ku skratu a v najhoršom prípade k poškodeniu zariadenia. Ak majú izolačné materiály vysokú odolnosť voči vonkajším vplyvom, riziko týchto porúch sa znižuje. Skúška CTI A podľa IEC 60112 sa stala referenčnou skúšobnou metódou. Hoci maximálna hodnota CTI A je 600, plast sa môže používať aj pri vyšších napätiach až do 1500 V (DC). Pomocou konštrukčných pokynov IEC 60664 / VDE 0110-1 možno výsledok skúšky CTI zodpovedajúcim spôsobom "preložiť" a optimalizovať konštrukciu komponentu pre vyššie napätia."To znamená, že náš nový produktový rad Pocan E možno použiť aj pre výrazne vyššie napätia, ktoré sú potrebné napríklad na rýchle nabíjanie elektromobilov," dodáva Schmid-Daehling.Kľúčovou výhodou všetkých nových materiálov radu Pocan E je, že ich vynikajúce elektroizolačné vlastnosti sú v typických prevádzkových podmienkach - napríklad pri použití vo vysokonapäťových konektoroch a svorkách - len v malej miere závislé od teploty alebo vlhkosti. Okrem toho sa výsledné komponenty vyznačujú extrémne vysokou rozmerovou stabilitou, sú takmer úplne odolné voči prasklinám spôsobeným napätím a majú výnimočnú chemickú odolnosť.Medzi nové zmesi, ktoré v teste CTI A získali 600 bodov, patria Pocan B3215E, Pocan B3217E a Pocan B3235E. Sú vystužené krátkymi sklenenými vláknami na 10, 16 a 30 % svojej hmotnosti a ponúkajú oveľa lepšiu tekutosť ako príslušné štandardné materiály. To uľahčuje výrobu jemných a tenkostenných geometrických komponentov v procese vstrekovania."Okrem toho majú Pocan B3215E a B3217E približne o 40 alebo 50 percent lepšie výsledky odolnosti voči nárazom," hovorí Schmid-Daehling.Nový rad Pocan E zahŕňa aj Pocan BFN4231HRE, zmes PBT s obsahom 25 % hmotnosti krátkych sklenených vlákien. Je vysoko odolný voči horeniu a súčasne stabilný pri hydrolýze. Tento bezhalogénový, nehorľavý stavebný materiál spĺňa požiadavky testu horľavosti UL 94 americkej spoločnosti Underwriters Laboratories Inc. a dosahuje klasifikáciu V-0 pri hrúbke skúšobnej vzorky 0,75 milimetra. Jeho vysokú odolnosť voči hydrolýze dokazuje jeho trieda 3 v testoch vzoriek SAE/USCAR-2 Rev. 7.Podrobnejšie informácie o sortimente produktov e-mobility spoločnosti LANXESS a Pocan nájdete na stránke https://lanxess.com/en/Products-and-Solutions/Focus-Topics/LANXESS-e-Mobility Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis