Počas Bubble day v Handlovej odovzdajú štyri nové ihriská

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Handlová 23. augusta (TASR) - Handlovské Námestie baníkov po tretí raz zaplnia bubliny. Počas podujatia Bubble day, ktoré sa uskutoční v piatok 24. augusta od 15. h, mesto odovzdá do užívania štyri nové ihriská, informovala vo štvrtok TASR hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.spomenula Paulínyová.V roku 2016 prišlo naň viac ako 1200 Handlovčanov a priaznivcov a vydržali spoločne fúkať osem minút, vlani to bolo 700 účastníkov, ktorí fúkali bublinky deväť minút a vytvorili tak rekord v dĺžke ich fúkania.priblížila ďalej hovorkyňa mesta.Súčasťou podujatia bude podľa nej i predstavenie štyroch nových ihrísk, tri vybudovalo mesto, jedno súkromný investor.doplnila.Detské ihriská sú zostavené z certifikovaných herných prvkov a zostáv, určené sú pre rôzne vekové kategórie a poskytujú možnosti pre hru a rozvoj pohybových aktivít orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, sústredenie, tréning balančných a koordinačných schopností.ozrejmila Paulínyová.Nadácia Veolia a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., zase v Handlovej podľa nej zabezpečili vybudovanie workoutového ihriska na Partizánskej ulici.dodala.Bubble day v Handlovej organizuje mesto Handlová a mestské organizácie, Centrum voľného času Handlová, Detský a mládežnícky parlament mesta, materské centrum Lienka a dobrovoľníci.