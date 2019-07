Počas demonštrácie v Sudáne zahynuli štyria stredoškolskí študenti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chartúm 29. júla (TASR) - Päť ľudí zahynulo v pondelok počas demonštrácie proti nedostatku potravín a pohonných hmôt, ktorá sa konala v meste al-Ubajjid v sudánskom štáte Severný Kurdufán. Štyri z piatich obetí streľby bezpečnostných síl do davu demonštrantov sú stredoškolskí študenti. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol pre AFP jeden z vodcov hlavnej opozičnej organizácia Aliancia za slobodu a zmenu (ALC) Babikir Fajsal. Počet obetí vrátane štyroch stredoškolákov potvrdili aj miestni obyvatelia a novinári pôsobiaci v meste al-Ubajjid.V dôsledku pondelňajších protestov vyhlásil úrad guvernéra v piatich mestách štátu Severný Kurdufán zákaz nočného vychádzania, ktorý bude až do odvolania platiť od 21.00 h do 06.00 h.V reakcii na pondelňajšívyzvali opozičné organizácie na ďalšie demonštrácie a protestné zhromaždenia.