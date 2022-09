Počas Dní NATO dostal minister Naď medzinárodné ocenenie Czech and Slovak Transatlantic Award

17.9.2022 (Webnoviny.sk) -Pri tejto príležitosti ocenil, že odborná bezpečnostná a zahraničnopolitická komunita pozitívne vníma prácu slovenského rezortu obrany.„Som naozaj poctený a mimoriadne si to vážim. V neposlednom rade som vďačný za ocenenie nášho úsilia pri podpore Ukrajiny. Spolu s kolegami v rezorte budeme robiť naďalej všetko pre to, aby bolo Slovensko v bezpečí a aby sme našim priateľom pomohli z celých síl. A to presne tak, ako nám oni pomohli v našom národnom povstaní proti nacizmu,“ uviedol minister Naď.