Počas druhej svetovej vojny zomrelo pol milióna ľudí pre farbu pleti, ideológie vedúce k holokaustu stále nezmizli

Iná farba pleti

História sa môže opakovať

2.8.2025 (SITA.sk) - Počas druhej svetovej vojny zomrelo približne pol milióna ľudí len pre farbu pleti, ideológie vedúce k holokaustu však stále nezmizli. Upozornilo na to hnutie Slovensko pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu , ktorý pripadá na 2. augusta.Podľa hnutia ide o tragickú, no často zabúdanú kapitolu histórie. Pripomenulo, že počas druhej svetovej vojny bolo nacistickým režimom zavraždených približne 500-tisíc Rómov - nevinných detí, žien, starých ľudí a celých rodín.„Títo ľudia zomreli len preto, že boli iní – iba kvôli farbe pleti. Tento zločin proti ľudskosti nebol dodnes dostatočne pomenovaný či verejne spracovaný. Rómsky holokaust je stále opomínaný. Aj preto sa extrémistické ideológie, ktoré viedli k jeho vzniku, opäť dostávajú do politiky, na verejné tribúny, ba dokonca do vysokých pozícií," upozornilo hnutie.Podľa bývalého europoslanca Petra Polláka st. (hnutie Slovensko) nesmú ľudia mlčať. „Na vlastnej koži som pocítil, že ľudská dôstojnosť pre niektorých ľudí neznamená nič, ak ide o Rómov. Počas svojej práce v Európskom parlamente som upozorňoval na to, že Rómovia sú stále jednou z najviac diskriminovaných skupín v Európe. Dnes je preto našou povinnosťou postaviť sa všetkým, ktorí by túto tragédiu najradšej zmazali z pamäti národa," uviedol Pollák.Poslanec Peter Pollák ml. (hnutie Slovensko) doplnil, že túto minulosť treba pripomínať a porozumieť jej. V opačnom prípade hrozí jej návrat. Poslanec upozornil, že ideológie, ktoré viedli k holokaustu, sú stále prítomné. „Ich nasledovníci si len prezliekli uniformy za obleky a dnes šíria rovnakú nenávisť – z parlamentu, z televíznych štúdií, z internetových platforiem. My im v tom musíme postaviť hrádzu. Ak zlyháme, história sa môže zopakovať," doplnil poslanec.Rasizmus a antirómske nálady sú podľa hnutia Slovensko aj naďalej prítomné v slovenskej spoločnosti. Viditeľné je to v komentároch na sociálnych sieťach, v školách, v prijímaných zákonoch či v rozhodnutiach niektorých politikov. „Ak nás má rómsky holokaust niečo naučiť, tak to, že ak sú porušované práva jednej skupiny, žiadna skupina sa nemôže cítiť v bezpečí. Preto dnes vysielame jedno silné a jasné posolstvo: Ma bisterem! Nezabudnime!" uzavrelo hnutie.