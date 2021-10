Počas Dušičiek hrozí na cintorínoch zvýšené riziko vzniku požiarov. Hasiči radia, ako im predísť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Počas nasledujúcich dní v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých, ako aj Pamiatky zosnulých hrozí zvýšené riziko vzniku požiaru na cintorínoch. Upozornila na to Katarína Križanová Ako ďalej vysvetlila, návštevníci ozdobujú hroby nielen smútočnými vencami a kyticami, ale aj sviečkami, ktoré zapaľujú v bezprostrednej blízkosti horľavých materiálov. Hrozí tak priame riziko vzniku a rýchleho rozšírenia požiaru.Hasiči odporúčajú neodhadzovať horiace zápalky na zem a dbať na bezpečnosť pri zapaľovaní sviečok.Zároveň by návštevníci cintorínov nemali ukladať sviečky v plastových kahancoch príliš nahusto, ale v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov ako sú vence, kytice, ikebany či stuhy.HaZZ radí tiež zvýšiť dohľad nad deťmi pohybujúcimi sa v blízkosti hrobov a centrálneho pomníka zosnulých.