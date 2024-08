Počas Ficovej vlády sa podľa PS podpísali zákazky na právne služby za milióny eur, ktoré išli súkromným kanceláriám (video)

Milióny pre súkromné právnické kancelárie

Zákazka, ktorú podpísal minister Raši

Klauzula zmluvy je podľa Krajčiho absurdná

Minister Raši by mal všetko vysvetliť

Hagaš podľa Rašiho verejne klame

Nejde o kritiku, ale o očiernenie ministerstva

19.8.2024 (SITA.sk) - Za desať mesiacov Ficovej vlády sa podpísali zákazky na právne služby za vyše päť miliónov eur, ktoré si rozdelia súkromné právnické kancelárie. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede poslanec Progresívneho Slovenska Podľa jeho slov to predstavuje vážny problém, pretože vláda na jednej strane hovorí o uťahovaní opaskov, no na druhej strane rozhadzuje milióny pre súkromné právnické kancelárie. Jednotlivé ministerstvá pritom majú vlastné právne oddelenia.„Druhý a tretí najväčší objem z tých peňazí išiel kanceláriám blízkeho spolupracovníka Zoroslava Kollára Gémeša a Tarabovho suseda Podhorského. Ktovie, koľko ďalších advokátov odsúdených korupčníkov, alebo susedov ministrov sa skrýva v ďalších zmluvách. V každom prípade sa na ne ministrov budeme pýtať - či už je leto, alebo nie,” uviedol Hargaš.Pozornosť si podľa neho zaslúži najmä zákazka v hodnote 396-tisíc bez DPH, ktorú podpísal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši Hlas-SD ) s advokátskou kanceláriou Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG. Gémeš je podľa slov Hargaša advokátom a obchodným partnerom „usvedčeného korupčníka Zoroslava Kollára, ktorý sa priznal ku korupcii v kauze podplácania pána Pčolinského."„Táto zákazka bola dokonale utajená, pán Raši na ňu využil výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní na ňu a dokonca o nej informáciu ani nezverejnil v pláne verejných obstarávaní MIRRI na tento rok," poukázal Hargaš.Ďalším problémom podľa neho je, že sídlo tejto firmy je v daňovom raji – Lichtenštajnsku a existuje riziko, že z týchto získaných peňazí od štátu na Slovensku ani neodvedie daň. Za hodinu svojej práci zinkasujú advokáti z tejto firmy 120 eur bez DPH.„Absurdná je aj klauzula zmluvy, podľa ktorej ministerstvo nesmie zverejniť výstupy práce advokátov bez ich písomného súhlasu. Takže verejnosť sa nikdy nedozvie, za čo sme tých 400-tisíc eur z našich daní zaplatili,” upozornil odborník PS na verejné obstarávanie Pavol Krajči . Takúto klauzulu pritom advokátska kancelária nemá v ďalších zmluvách, ktoré uzatvorila so Slovenskou poštou či kanceláriou podpredsedu vlády Petra Kmeca „Advokáti firmy zinkasujú 120 eur za hodinu, čo je za dva dni práce toľko, čo priemerný Slovák zarobí za mesiac," dodal Hargaš.Minister Raši podľa podpredsedníčky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej vyjednal pre štát najnevýhodnejšiu zmluvu za celú existenciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.„Pán Raši naozaj má čo vysvetľovať. Ako prišli na firmu pána Gémeša, aké ďalšie kancelárie potichu oslovili a aké dali ponuky? A prečo o zákazke neinformovali v pláne verejných obstarávaní?” pýta sa Mesterová s tým, že minister by mal verejnosti zodpovedať otázky, nie sa sťažovať na narúšanie letného voľna.Minister Raši v sobotu pre agentúru SITA reagoval, že poslanec Hargaš „bez hanby verejne klame aj o 400-tisícovej zmluve na právne služby" a zároveň dôrazne odmietol tvrdenia o nadužívaní výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní.„MIRRI SR si v súlade so zákonom a pravidlami obstaralo služby advokátskej kancelárie na právne poradenstvo a zastupovanie v konaní a v súvislosti s konaním pred Súdnym dvorom EÚ Európskou komisiou a inými orgánmi EÚ. Za tieto služby doteraz zaplatilo približne 13-tisíc eur, a nie 400-tisíc eur, ako sa snaží dezinterpretovať Hargaš," uviedol Raši.Ako ďalej pokračoval, poslanec Hargaš, ktorý počas Matovičovej vlády robil poradcu a štátneho tajomníka ministerke Veronike Remišovej , by mohol aspoň tušiť, že štát má pravidlá na výber právnych služieb a tými sa MIRRI SR riadi.„Cieľom pána Hargaša však nie je férová kritika, ale očiernenie ministerstva pod mojím vedením a obsadenie mediálneho priestoru počas uhorkovej sezóny, dokonca cez víkend," domnieva sa Raši. Ministerstvo podľa jeho slov oslovilo päť advokátskych kancelárií, vybralo ponuku s najnižšou cenou, pričom nešlo o zákazku v hodnote 400-tisíc eur, ale o rámcovú zmluvu, z ktorej vyčerpalo 13-tisíc eur.„Pán Hargaš už asi zabudol, že jeho bývalá šéfka najala za viac ako 70-tisíc eur advokátov, aby nemusela vyplatiť bývalým zamestnancom necelú polovicu tejto sumy a vtedy pán Hargaš tíško šúchal nožičkami a mlčal," uzavrel Raši.