Počas hokejových majstrovstiev prepravili IC vlaky 19.106 cestujúcich

Bratislava 30. mája (TASR) – Počas majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa konali v Bratislave a Košiciach, odviezlo 143 InterCity (IC) vlakov viac ako 19.000 cestujúcich. IC vlaky Macejko ich prepravili v dňoch zápasov slovenskej reprezentácie celkovo 5815. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.IC vlaky Macejko premávali na trati medzi Bratislavou a Košicami dohromady sedemkrát. Konkrétne 10., 11., 13., 15., 17., 18. a 21. mája. Z celkovo 14 vypravených hokejových "ícéčok" predstavuje priemerné meškanie 9,5 minúty.priblížil Kováč.Celkovo počas majstrovstiev sveta v období medzi 10. a 26. májom prepravila ZSSK na trati medzi Bratislavou a Košicami všetkými IC vlakmi spolu 19.106 cestujúcich. Z celkovo 143 vypravených IC vlakov predstavuje podľa hovorcu priemerné meškanie 2,1 minúty.Vlakmi ZSSK cestovali počas šampionátu aj samotní hráči. V stredu 22. mája boli vypravené dva mimoriadne vlaky, ktorými sa reprezentanti prepravovali na štvrťfinále. Mužstvá Švajčiarska a Švédska sa viezli z hlavného mesta do Košíc a tímy Spojených štátov amerických a Nemecka šli z metropoly východu do Bratislavy. V piatok 24. mája bol zasa pre družstvá Kanady a Fínska vypravený z Košíc do Bratislavy jeden mimoriadny vlak.skonštatoval Kováč.