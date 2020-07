Počas hromadných podujatí musí organizátor zabezpečiť sedenie v každom druhom rade alebo sektory

Rozdelenie na sektory

Interiérové sektory

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Organizátor hromadného podujatia je od utorka 7. júla povinný zabezpečiť sedenie obecenstva v každom druhom rade a zároveň platí, že obsadenosť priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôžu byť vyššie ako 50 percent kapacity. Agentúru SITA o tom informoval Marek Eliáš „Úrad verejného zdravotníctva po komunikácii so Slovenským futbalovým zväzom Úniou ligových klubov upravil opatrenie týkajúce sa spôsobu sedenia na štadiónoch tak, aby už od soboty bolo možné sedieť v každom druhom rade. Nakoľko v niektorých prípadoch nebude možné zabezpečiť takéto sedenie, bola možnosť šachovnicového sedenia ponechaná tento víkend ešte ako alternatíva,“ vysvetlil Eliáš.Zároveň informoval, že od utorka 7. júla umožňuje ÚVZ organizovať hromadné podujatia nad 1 000 osôb aj pre nesediace obecenstvo, a to len vtedy, pokiaľ organizátor dokáže zabezpečiť rozdelenie priestoru hromadného podujatia na sektory.Organizátor tak musí zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia a v priestore sa v jednej chvíli môžu nachádzať najviac 1 000 osôb.ÚVZ upozornil, že organizátor musí byť pripravený v každej chvíli preukázať počet osôb, ktoré sa aktuálne nachádzajú v jednotlivých sektoroch.Pre exteriérové priestory zároveň platí, že na jednu osobu musí pripadať najmenej päť štvorcových metrov plochy sektoru a v prípade interiérových sektoroch musí na jednu osobu pripadať najmenej desať metrov štvorcových.„Pokiaľ je účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný podobný doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba formou online,“ upozornil Eliáš.