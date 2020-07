Počas júla môžete na svitaní spozorovať kométu Neowise, bude ľahko viditeľná aj voľným okom (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku je v júli možné počas svitania pozorovať kométu C/2020 F3 (Neowise). Na svojom účte na sociálnej sieti Facebook o tom informuje projekt Vedátor.Neowise je viditeľná nad ránom na severovýchode a prostredníctvom ďalekohľadu sa dá spozorovať i s chvostom. Voľným okom je viditeľná ako bodka nad horizontom.Čoskoro sa kométa Neowise objaví aj na nočnej oblohe, kde by mala byť ľahko viditeľná voľným okom. Na začiatku júla sa bude nachádzať v súhvezdí Povozníka a do konca mesiaca preletí až do Veľkej Medvedice. Ideálne podmienky na pozorovanie kométy budú v druhej polovici mesiaca.