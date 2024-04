Počas koncertov Taylor Swift sa zem trasie tak, že jej môže závidieť aj Metallica. Čo na to vedci?

Pohyb davu alebo technika

7.4.2024 (SITA.sk) - Počas koncertov americkej speváčky Taylor Swift v Spojených štátoch vznikali otrasy zeme, ktoré zachytili regionálne seizmologické stanice.Takzvané koncertné otrasy inšpirovali vedcov z California Institute of Technology (Caltech) a Kalifornskej univerzity preskúmať, kto alebo čo je za týmto javom.Z ich štúdie, o ktorej informuje portál Ars Technica, vyplynulo, že tieto otrasy spôsobili baviaci sa fanúšikovia.Koncertné otrasy pozostávajú z nízkofrekvenčných signálov s predĺženým trvaním s vrcholmi harmonickej frekvencie medzi 1 a 10 hertzami (Hz), podobne ako signály generované sopkami alebo vlakmi.O tom, čo je zdrojom týchto otrasov, sa už istý čas debatuje s tým, že buď je za tým synchronizovaný pohyb davu alebo technika.Výskum vedcov z Kalifornie, ktorý publikovali v odbornom časopise Seismological Research Letters, nahráva prvej teórii.Autori štúdie tvrdia, že lepšie pochopenie atypických seizmických signálov, ako sú tie z koncertu Taylor Swift, by mohlo v budúcnosti zlepšiť analýzu seizmických signálov, ako aj posilniť nové aplikácie, ako je napríklad použitie signálov z vlakového hluku na seizmickú interferometriu.Vedci sa pri výskume nespoliehali len na dáta z regionálnych staníc, ale na štadióne SoFi v Los Angeles rozmiestnili pred koncertom ďalšie pohybové senzory, čo im umožnilo charakterizovať všetky seizmické signály produkované počas koncertu.Signály mali také jedinečné vlastnosti, že ich bolo relatívne ľahké identifikovať pomocou spektrogramu a vedci dokonca podľa nich dokázali identifikovať 43 zo 45 piesní, ktoré speváčka predviedla.Tiež vypočítali, koľko vysielanej energie vyprodukovala každá skladba. Pieseň Shake It Off vyprodukovala najviac energie, ktorá zodpovedala miestnemu zemetraseniu s magnitúdom 0,851.„Majte na pamäti, že táto energia sa uvoľnila počas niekoľkých minút v porovnaní so sekundou pri zemetrasení takej veľkosti," vysvetlila spoluautorka štúdie Gabrielle Tepp z Caltechu.„Celkovo dôkazy naznačujú, že pohyb davu je primárnym zdrojom nízkofrekvenčných signálov, pričom reproduktorový systém alebo nástroje môžu potenciálne prispievať prostredníctvom fázy budovania vibrácií,“ poznamenali autori, ktorí svoju hypotézu testovali v teréne aj v laboratórnych podmienkach.Ich záver podporuje skutočnosť, že rovnaký druh nízkofrekvenčných seizmických signálov nebol detegovaný počas predkoncertných zvukových skúšok, hoci počas zvukových skúšok boli signály s vyššou frekvenciou.Tím tiež študoval štrukturálnu odozvu štadióna a vykonal podobnú analýzu seizmických údajov z troch ďalších koncertov na štadióne SoFi, a to country speváka Morgana Wallera, speváčky Beyoncé a kapely Metallica, aj interpretov, ktorí vystupovali pred ich koncertmi.Výsledky boli výrazne podobné seizmickým údajom zozbieraným z koncertov Taylor Swift, hoci žiadny zo signálov nezodpovedal najsilnejším signálom zisteným počas jej šou.Výskumníci dokonca prekvapivo zistili, že seizmické signály z koncertu Metallicy boli najslabšie a značne iné, ako v prípade ďalších, uviedla Tepp.Na hudobných fórach našli viacero komentárov fanúšikov sťažujúcich sa na slabú kvalitu zvuku na koncerte Metallicy, čo mohlo podľa autorov štúdie ovplyvniť ich pohyby.Tiež je podľa nich možné, že vzhľadom na to, že metalové koncerty majú menej choreografie ako popové a fanúšikovia sa pohybujú inak, nevytvára to až taký silný signál.