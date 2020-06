Počas koronakrízy sa podľa ministra Naďa naplno prejavil význam členstva v NATO a princíp kolektívnej bezpečnosti

Význam článku 5

Potreba spoločných projektov

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - V krízových časoch, ako je šírenie ochorenia Covid-19 sa naplno prejavil význam členstva v NATO a princíp kolektívnej bezpečnosti.Uviedol to vo štvrtok minister obrany SR Jaroslav Naď na Pražskom hrade na siedmom ročníku národnej konferencie „Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť“. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.„Ponaučenie, ktoré si všetci odnášame zo skúsenosti pandemickej krízy z jari je fakt, že naša bezpečnosť a mnoho ďalších vecí, na ktoré si naši občania zvykli za posledné desaťročia, nie je samozrejmosťou. Covid-19 nám to všetkým pripomenul,“ povedal Naď.Pandémia podľa neho potvrdila „silu a jednotu Aliancie dovnútra aj navonok“. Vyzdvihol jej pripravenosť na krízové situácie.Ako príklad uviedol viac ako 300 letov, ktorými si spojenci vymenili vyše 100 ton kritických zásob, či tisícky profesionálnych vojakov spojeneckých síl, ktorí boli zapojení do snahy o zmiernenie priebehu zdravotníckej a bezpečnostnej krízy.„Práve samotná existencia a sila Aliancie umožnila domácim zložkám krízového manažmentu v rôznych členských krajinách NATO sústrediť sa na riešenie pandemickej situácie doma bez toho, aby sa museli obávať o výkyvy a zhoršenie medzinárodnej bezpečnostnej situácie. Práve v tom spočíva význam článku 5, princípu kolektívnej bezpečnosti a existencie NATO v dnešnej dobe,“ priblížil.Konferencia sa zaoberala aj otázkami vyzbrojovania a rozvoja spolupráce spojeneckých krajín pri obstarávaní vojenskej techniky. Ako priblížila Kakaščíková, predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš zdôraznil potrebu spoločných projektov. Snahu o prehlbovanie spolupráce v obrannom priemysle spolu s ním podporil aj slovenský šéf rezortu obrany.V rámci debát ministri obrany Česka, Maďarska a Slovenska rozoberali aj aktuálne bezpečnostné hrozby vrátane dezinformácií, mediálnych vojen či propagandy. Naď na konferencii prezradil, že jeho rezort pripravuje koncepciu týkajúcu sa týchto bezpečnostných výziev. Okrem nových strategických dokumentov pre bezpečnosť a obranu by mala byť v procese aj koncepcia boja proti hybridným hrozbám.Konferencia sa uskutočnila po záštitou ministra obrany ČR Lubomíra Metnara a zorganizoval ju Jagello 2000 – IC NATO, Každoročne sa na nej stretávajú svetoví politickí a armádni predstavitelia spolu s bezpečnostnými expertmi.