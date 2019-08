Počas leta v Košiciach opravovali 36 škôl a školských zariadení

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Košice 28. augusta (TASR) – Spolu na 36 školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Košice sa v úvode letných prázdnin začali rekonštrukčné práce. Ako pre TASR uviedlo oddelenie školstva magistrátu mesta Košice, cena za objednané, aktuálne vykonávané aj dokončené práce dosahuje sumu 1,25 milióna eur. Väčšinu prác oficiálne ukončia do konca prázdnin, prípadne do konca októbra.Práce sa prevažne týkajú výmeny okien, rekonštrukcie cvičebných priestorov, elektroinštalačných rozvodov a kanalizačných rozvodov, sociálnych zariadení, jedálenských výťahov či opravy strešného plášťa.dodal magistrát s tým, že na desiatich ZŠ rekonštruujú telocvične, hotové majú byť do konca roka.Čo sa týka materských škôl (MŠ), najviac peňazí vyčlenilo mesto Košice na MŠ Boženy Němcovej. Suma 98.427 eur zahŕňa rekonštrukciu elektroinštalácie, jedálenského výťahu, termostatizácie a výmenu ventilov, ale aj výmenu radiátorových krytov. Na obnovu MŠ Polianska je vyčlenených 87.650 eur a na MŠ Muškátovú 71.102 eur.Mesto Košice pripomenulo, že v tomto roku bola zároveň na rozšírenie nevyužitých kapacít MŠ Muškátová stavebnými úpravami preinvestovaná čiastka 273.930 eur. Zdroje z eurofondov a štátneho rozpočtu z toho tvoria viac ako 87 percent.Medzi ukončené opravy ZŠ patrí aj ZŠ Krosnianska 4, kde zrekonštruovali obvodový plášť za vyše 113.000 eur, ako aj cvičebný priestor, respektíve palubovku za ďalších takmer 39.000 eur.