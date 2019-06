Počas letných prázdnin si nezabudnite doma študentské preukazy

Foto: ISIC Foto: ISIC

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28.júna (OTS) - Študenti či učitelia by si na svoje letné výlety a dovolenky rozhodne nemali zabudnúť pribaliť svoj ISIC, ITIC či EURO 26 preukaz, na ktoré môžu ich držitelia využívať zľavy počas celého leta.,“ informoval o tom obchodný riaditeľ združenia CKM SYTS, ktoré na Slovensku vydáva preukazy ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card) a EURO 26.,“ upresnil. V tomto roku počas letnej sezóny očakávame, že preukazy ISIC, ITIC a EURO 26 využije počas dovoleniek minimálne 50 percent zo všetkých držiteľov.Študenti sa zároveň počas leta môžu zapojiť do súťaže s názvom „Letná challenge o najbláznivejšiu fotku s preukazmi ISIC a EURO 26“, ktorá prebieha v termíne od 24. júna do 26. augusta tohto roku. Zapojiť sa do nej môžu všetci držitelia platných študentských preukazov ISIC alebo EURO 26, ktorí pridajú na svoj verejný instagram profil fotky s cestovateľskými zážitkami s preukazom ISIC a EURO 26. Podmienkou je pritom použiť hashtagy #isicleto alebo #euro26leto. Súťaží sa o pobyt v Budapešti s CK Satur a množstvo ďalších zaujímavých cien.Príležitostí na aktívne leto s preukazmi ISIC, EURO 26 a ITIC je veľa - ich držitelia môžu využiť zľavy a benefity na 1300 miestach na Slovensku a ďalších 150.000 zliav vo viac ako 120 krajinách sveta. Všetky ISIC zľavy môžu využiť počas leta aj tí držitelia platných preukazov ISIC, ktorí skončili štúdium na strednej alebo vysokej škole bez ohľadu na stupeň štúdia a stále majú platný preukaz. Je možné, že u niektorých dopravcov už nebudú môcť využiť študentskú tarifu, ale všetky ostatné ISIC zľavy ostávajú v platnosti, pokiaľ majú platný preukaz, a to až do konca septembra tohto roku. Všetky typy dokladov sú podporované aj organizáciou UNESCO.Zároveň všetky typy preukazov sú využiteľné nielen v lete, ale celoročne. Nasvedčuje tomu, že počas uplynulej zimnej sezóny od novembra 2018 až po marec tohto roku bol medziročný nárast vo využití zliav o 19,9 percent. Spoločnosť CKM SYTS spolupracuje s takmer 70-timi percentami lyžiarskych stredísk na Slovensku. Využitie zliav z preukazov na nich taktiež zaznamenal medziročný nárast a to vo vybraných strediskách takmer o 300 percent.Na Slovensku je aktuálne 106. 000 držiteľov preukazov ISIC, 14.000 držiteľov učiteľských preukazov ITIC a 10.000 držiteľov preukazov EURO 26. Na stredných školách sa vydáva preukaz s licenciou ISIC aj EURO 26, ktorí má v súčasnosti 64.000 študentov. V predchádzajúcom roku vzrástol aj počet vydaných preukazov a to takmer pri všetkých typoch. „“ dodal na záverInformácie o všetkých novinkách a zľavách nájdu držitelia preukazov na svojich stránkach www.isic.sk