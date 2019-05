Počas MS 2019 vypraví RegioJet dodatočné vlakové spoje

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji vypraví súkromný dopravca RegioJet špeciálne dodatočné vlakové spoje Sport Express na trase Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica – Brno – Pardubice – Praha. Posilní tiež kapacitu autobusov v smere Praha – Brno – Bratislava a späť. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.Dodatočné vlakové spoje budú vypravené 10., 13., 16., 21., 23., 25. a 26. mája. Odchod zo stanice Bratislava-Nové Mesto je naplánovaný na 23.18 h, pričom spoje zastavia aj na bratislavskej Hlavnej stanici, odkiaľ majú vyraziť o 23.26 h. Do Brna by mali prísť o 00.48 h, do Pardubíc o 2.13 h a do Prahy o 3.15 h.V prípade predĺženia zápasu budú mať spoje posunutý čas odchodu tak, aby sa fanúšikovia stihli presunúť na stanicu Bratislava-Nové Mesto. Cestujúci budú podľa hovorcu spoločnosti o zmene času odchodu vlaku informovaní SMS správou.