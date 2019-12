Počas omše sa vo Francúzsku otrávilo najmenej 21 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lille 25. decembra (TASR) - Pre otravu oxidom uhoľnatým museli hospitalizovať 21 ľudí, ktorí sa na Štedrý večer zúčastnili na bohoslužbách v kostole v mestečku Carlepont v departemente Oise v severnom Francúzsku. Stav dvoch ľudí je vážny, informoval spravodajský portál LCI.Záchranárov do kostola privolalo po tom, ako sa viacerí z asi 150 zhromaždených veriaci sťažovali na bolesti hlavy.Ľudí z chrámu evakuovali do neďalekého spoločenského domu, kde záchranári 72 osobám poskytli prvú pomoc. Devätnásť ľudí následne previezli do blízkych nemocníc. Dve ďalšie osoby, ktorých stav bol vážny, transportovali do mesta Garches, kde sa nachádza hyperbarická kyslíková komora, a do univerzitnej nemocnice v Lille.Príčina otravy nebola stanovená, ale vyšetrovatelia majú podozrenie, že ju mohol spôsobiť plynový ohrievač. Miestny starosta nariadil zatvorenie kostola. V prípade sa začalo vyšetrovanie.Oxid uhoľnatý (CO) je neviditeľný plyn bez zápachu, ktorý vzniká pri spaľovaní palív, ako sú uhlie, drevo, uhlie, ropa, petrolej, propán alebo zemný plyn. Otrava oxidom uhoľnatým sa prejavuje najčastejšie bolesťami hlavy, závratmi, hučaním v ušiach, sčervenaním v tvári, bolesťami končatín, búšením srdca.