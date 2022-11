Počas piatkovej noci môžeme pozorovať maximum meteorického roja Leoníd, vedci očakávajú prekvapenie

18.11.2022 - Počas piatkovej noci nastane maximum meteorického roja Leoníd. Podmienky na pozorovanie by mali byť priaznivé, keďže Mesiac bude dva dni po poslednej štvrti. Vedci tiež upozorňujú na predpoklad odborníkov z populárno-vedeckého časopisu Astronomy, ktorí na základe výpočtov očakávajú, že by mohlo dôjsť k prekvapeniu. Informuje o tom Slovenská akadémia vied (SAV) v tlačovej správe.„V noci po očakávanom maxime, teda 19. novembra 2022, môže byť aktivita Leoníd na úrovni viac ako 200 meteorov za hodinu. Takéto zvýšené frekvencie sa objavujú každých 32 - 34 rokov,“ priblížil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.Svoreň tiež vysvetlil, že roj má husté stredové vlákno, čo znamená, že polovica meteorov by sa mala objaviť v priebehu 24 hodín okolo maxima.„Vtedy je možné vidieť okolo 15 meteorov za hodinu,“ dodal.Leonidy sú pravidelný meteorický roj. Činné sú od 6. do 30 novembra. Ich materskou kométou je periodická kométa 55P/Tempel-Tuttle. Prúd meteorov má kolmo na smer ich pohybu šírku približne 4 milióny kilometrov.