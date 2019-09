Počas pochodu sexuálnych menšín v Belehrade musela zasiahnuť polícia

Účastníci kráčajú pod dúhovou zástavou počas pochodu sexuálnych menšín v Belehrade 15. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 15. septembra (TASR) - Polícia v hlavnom meste Srbska sa dostala v nedeľu nakrátko do potýčky s prívržencami krajnej pravice, ktorí sa snažili zabrániť pochodu sexuálnych menšín za účasti srbskej premiérky Any Brnabičovej. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Brnabičová, ktorá sa otvorene hlási k homosexualite, a jej partnerka sa pripojili k niekoľkým stovkám aktivistov v rámci každoročného pochodu lesieb, gejov, bisexuálov či transrodových (LGBT) osôb v centre Belehradu.Polícia danú časť mesta uzavrela, ešte niekoľko hodín pred začiatkom podujatia sa však v uliciach zhromaždilo približne 150 sympatizantov krajnej pravice. Niektorí z nich držali v rukách symboly pravoslávneho kresťanstva a spievali náboženské piesne, ďalší protestovali v odeve pravoslávnych mníchov.Najmenej piatich protestujúcich odviedli policajti po tom, ako odmietli uvoľniť trasu pochodu. Ten ďalej prebiehal bez vážnejších incidentov.Brnabičová nastúpila do funkcie v roku 2017 a v tradične konzervatívnom Srbsku je prvou otvorene homosexuálnou premiérkou. Medzi príslušníkmi sexuálnych menšín v Belehrade však nie je veľmi populárna, keďže podľa nich urobila zatiaľ len málo na presadenie ich práv, poznamenala AP.vyhlásila Brnabičová pri príležitosti nedeľňajšieho pochodu.Prvý z tzv. pochodov hrdosti sa uskutočnil v Belehrade v roku 2001, keď účastníkov napadli skupiny chuligánov a ultranacionalistov. Od roku 2014 už prebiehajú tieto podujatia bez vážnejších incidentov.