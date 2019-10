Počas pohraničných protestov v Gaze zahynul Palestínčan

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 5. októbra (TASR) - Jeden Palestínčan prišiel v piatok o život a ďalších vyše 50 utrpelo zranenia počas zrážok s izraelskými vojakmi na hraniciach pásma Gazy. Informovala o tom televízia al-Džazíra.Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze zahynul 28-ročný Palestínčan, ktorého postrelili do hrude izraelskí vojaci v oblasti mesta Džabálijá. Spomedzi najmenej 54 zranených bolo 22 postrelených ostrými nábojmi, uviedlo ministerstvo.Na pravidelných piatkových protestoch v Gaze sa podľa izraelskej armády zúčastnilo približne 6100 palestínskych demonštrantov. Zhromaždili na viacerých miestach neďaleko pohraničnej bariéry oddeľujúcej Gazu od Izraela, pričom hádzali zápalné bomby a kamene na izraelských vojakov. Na izraelskej strane zranenia nezaznamenali.Palestínčania z Gazy, ovládanej militantných hnutím Hamas, sa od marca 2018 každý piatok stretávajú na protestoch pri hraniciach s Izraelom. Často ich sprevádzajú násilnosti, ktoré sa nezaobídu bez zranených a niekedy ani bez obetí na životoch. Izrael tvrdí, že len chráni svoje hranice pred násilnými výtržníkmi, ako by to robil každý iný štát.Demonštranti požadujú ukončenie izraelskej blokády pásma Gazy a umožnenie návratu palestínskych utečencov, ktorí opustili svoje domovy po vzniku židovského štátu.Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze zahynulo od marca 2018 pri pohraničných zrážkach s izraelskými silami 313 Palestínčanov a ďalšie tisíce utrpeli zranenia.