Počas poruchy výťahu v dunajskostredskej bytovke spadol do šachty chlapec a utrpel vážne zranenia

Matka s deťmi uviazla vo výťahu

Chlapca vytiahli hasiči

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Počas poruchy výťahu v bytovom dome na Záhradníckej ulici v Dunajskej Strede spadol v pondelok večer do výťahovej šachty 11-ročný chlapec.Utrpel viaceré vážne zranenia dolných končatín a chrbtice, s ktorými ho záchranári transportovali do dunajskostredskej nemocnice.Polícia v Dunajskej Strede začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy.Ako informovala polícia na sociálnej sieti, matka s dvoma deťmi vo veku tri a 11 rokov zostali uväznení medzi druhým a tretím podlažím v kabíne a privolali pomoc. Staršie z detí sa však dostalo z kabíny von a spadlo do šachty.Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Leny Košťálovej ho odtiaľ s pomocou lezeckej techniky vytiahli hasiči, ktorí mu najskôr poskytli predlekársku pomoc. Následne ho naložili na chrbticovú dosku a dostali von.Presné príčiny a okolnosti, za ktorých došlo k zraneniu chlapca, polícia naďalej vyšetruje.