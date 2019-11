Počas potýčok stúpencov Moralesa s políciou prišiel o život jeden muž

Stúpenci bývalého bolívijského prezidenta Eva Moralesa pochodujú v El Alto na predmestí La Paz 13. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Paz 14. novembra (TASR) - Dvadsaťročný muž prišiel v stredu o život počas potýčok medzi stúpencami bolívijského exprezidenta Eva Moralesa a políciou. Informovala o tom agentúra AFP.Muž podľahol strelnému poraneniu hlavy pri konfrontácii s políciou v meste Yapacani, neďaleko mesta Santa Cruz na východe krajiny, uviedol lekár Jhonny Guzmán.Podľa neho sa v tom čase zúčastnili protestu prívrženci Moralesa. Obyvatelia v danej oblasti vyjadrili obavy pred plienením.Morales, ktorý v utorok pricestoval do mexického azylu, v stredu uviedol, že je pripravený vrátiť sa čo najskôr do vlasti, ak ho o to požiada ľud. V La Paze demonštrovali jeho stúpenci, ktorí žiadali jeho opätovné zvolenie do úradu prezidenta.Socialistický líder bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe, ktoré síce bolívijská ústava neumožňuje, ústavný súd mu však udelil v roku 2017 výnimku.Výsledky októbrových prezidentských volieb opozícia neuznala a obvinila Moralesa z volebných podvodov. Násilné protesty, ktoré po voľbách nasledovali, si doteraz vyžiadali osem mŕtvych a viac ako 400 zranených. Morales po troch týždňoch demonštrácií zo svojej funkcie 10. novembra odstúpil.