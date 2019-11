Počas povodní je treba chrániť predovšetkým zdravie a až potom majetok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 15. novembra (TASR) – Počas ohrozenia záplavami treba podľa odborníka konať s rozvahou a zbytočne neriskovať, chrániť predovšetkým zdravie a až potom majetok. Ľudia by sa v postihnutých oblastiach mali celý čas riadiť pokynmi povodňových orgánov, polície, záchranárov a rešpektovať oficiálne informácie o vývoji situácie, pripomína operačno-technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič.Ivanič odporúča pohybovať sa mimo zatopenej oblasti, pokiaľ je to možné. Ideálne je podľa neho si popredu vytypovať bezpečné miesto, ktoré v prípade povodní nezaplaví voda. V prípade, že oblasť musí človek navštíviť, radí vyhnúť sa jazde autom.“ vysvetlil pre TASR. Obyvatelia by si podľa jeho slov mali dávať pozor, kam stúpia.Zdôraznil tiež používanie pevnej obuvi, keďže povrch môže byť pokrytý ostrými predmetmi.Ivanič upozorňuje, aby ľudia nikdy nevstupovali do prúdiacej vody,povedal. Občanom odporúča vstupovať len do stojatej vody, v ktorej najprv skontrolujú hĺbku.“ dodal.zdôraznil Ivanič. Vysvetlil, že voda je dobrým vodičom elektrického prúdu, preto je dôležité vypnúť prívod elektriny do domu a svietiť len baterkou. Ďalej upozornil, že zatopené elektrické prístroje vyžadujú pred opätovným uvedením do prevádzky odbornú prehliadku.Vyhýbať by sa podľa Ivaniča ľudia nemali len elektrickému vedeniu a zapnutým elektrickým spotrebičom, ale aj otvorenému ohňu a horiacim cigaretám. Vo vnútri domu by nemali používať benzínové agregáty, keďže ich oxid uhoľnatý môže zabiť, a mali by si dávať pozor na spaliny z uhlia a dreva, ak bol porušený komín domu. Je tiež treba skontrolovať, či nenastal únik plynu.Základnou zásadou je podľa Ivaniča varovať ostatných ohrozených, pomáhať starým, bezvládnym a deťom bez dozoru.