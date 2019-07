Počas prevozu zomrelo 14 väzňov, údajne zjedli otrávený chlieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dušanbe 8. júla (TASR) - Tadžické úrady začali vyšetrovať prípad hromadnej otravy 14 väzňov, ktorí zomreli počas prevozu z väznice na severe Tadžikistanu do hlavného mesta Dušanbe.Agentúra AFP s odvolaním sa na ministerstvo spravodlivosti uviedla, že skupina 16 väzňov počas prevozu konzumovala chlieb, ktorý im počas prestávky v ceste ponúkol ich spoluväzeň. Chlieb bol údajne otrávený. Príznaky otravy - nevoľnosť, závrat, zvracanie - sa u skupiny väzňov začali prejavovať asi polhodinu po konzumácii chleba.Podľa ministerstva vnútra sa príznaky otravy začali prejavovať u 16 väzňov po tom, ako zjedli tri bochníky chleba, ktoré si zobrali na cestu. Do vyšetrovacej väznice v Dušanbe ich doviezli v bezvedomí. Kým dvoch sa lekárom ešte podarilo zachrániť, zvyšných 14 podľa AFP otrave podľahlo. Rozhlasová stanica Rádio Sloboda informovala, že aj stav preživších je kritický.Podľa agentúry Interfax zvyšných 115 väzňov, ktorých prevážali do Dušanbe, je v poriadku a bolo rozmiestnených do nápravných zariadení v hlavnom meste.K tejto udalosti došlo po tom, ako v máji pri vzbure vo väzení v blízkosti hlavného mesta Dušanbe prišlo o život 32 ľudí vrátane troch dozorcov, čo vyvolalo obavy o mieru bezpečnosti vo väzniciach v krajine.K vyvolaniu vzbury v trestaneckej kolónii s najprísnejším režimom v tadžickom meste Vachdat sa priznala džihádistická organizácia Islamský štát (IS).V tejto kolónii sú umiestnení trestanci odsúdení za náboženský extrémizmus vrátane militantov IS.IS sa prihlásil aj k zodpovednosti za inú väzenskú vzburu v Tadžikistane, ktorá si vlani v novembri vyžiadala 21 mŕtvych väzňov a dvoch strážcov. Incident sa stal v meste Chudžand, ležiacom na severe tejto stredoázijskej krajiny.