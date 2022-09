Počas protestov proti mobilizácii v Rusku zatkli takmer sto ľudí, muži naďalej utekajú z krajiny

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Takmer sto ľudí údajne zatkli v desiatich mestách v Rusku v sobotu počas protestov proti mobilizácii. Uviedla to ruská právna skupina OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatknutia.Najviac ľudí, a to 59, zadržali počas demonštrácie v meste Novosibirsk na Sibíri. Zároveň muži z Ruska naďalej utekajú z krajiny, aby sa vyhli povolávaciemu rozkazu.Podľa správ z hlavného hraničného priechodu do Gruzínska sa pred ním na ruskej strane vytvorila kolóna áut dlhá až 30 kilometrov. Informuje o tom portál bbc.com.