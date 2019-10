Počas protestov v Bagdade padlo niekoľko výstrelov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bagdad 3. októbra (TASR) - Príslušníci irackých bezpečnostných síl vo štvrtok strieľali do vzduchu v Bagdade, kde sa už tretí deň konajú násilné protivládne protesty. Informovala o tom agentúra AFP.Niekoľko desiatok demonštrantov zapálilo pneumatiky na Námestí oslobodenia (Mídán at-Tahrír), avšak obkolesila ich poriadková polícia, ktorá protestujúcich vytlačila do bočných ulíc a niekoľkokrát vystrelila do vzduchu, uviedol fotograf AFP.Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí nariadil v noci na štvrtok kvôli protestom v Bagdade a ďalších mestách, počas ktorých prišlo o život doposiaľ 12 civilistov a jeden policajt, zákaz vychádzania platný od 05.00 h miestneho času (04.00 h SELČ). Len o niekoľko hodín neskôr použili iracké bezpečnostné zložky voči niekoľkým stovkám protestujúcich v centre Bagdadu slzotvorný plyn.Vo štvrtok pred svitaním došlo aj k dvom výbuchom v oblasti prísne stráženej tzv. Zelenej zóny, kde sa nachádzajú zahraničné ambasády a budovy viacerých ministerstiev, uviedol pre AFP zdroj z bezpečnostných kruhov.Protesty v Bagdade sú prvým prejavom nespokojnosti verejnosti s vládou premiéra Ádila Abdala Mahdího, ktorá vznikla pred rokom. Protestujúci jej vyčítajú najmä korupciu, nefunkčnosť verejnej správy a nezamestnanosť. Mahdí, naopak, viní z násilia "agresorov" medzi demonštrantmi.