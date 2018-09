Počas protestov v Petrohrade zadržali viac než tisíc ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. septembra (TASR) - Ruské ľudskoprávne organizácie informovali, že počas nedeľných protivládnych protestov v rôznych mestách po celom Rusku bolo zadržaných vyše 1000 ľudí.Portál OVD-Info, ktorý pátra po osobách zadržaných políciou a zverejňuje ich mená, v pondelok na svojich webových stránkach napísal, že zadržaných bolo 1018 ľudí, približne polovica z nich v Petrohrade.Toto druhé najväčšie ruské mesto zažilo podľa všetkého najtvrdšiu reakciu policajných zložiek, keď ich príslušníci použili voči protestujúcim aj obušky. Medzi osobami zadržanými v Petrohrade sú neplnoletí i seniori.Rozhlasová stanica Echo Moskvy citovala člena Rady pre ľudské práva pri prezidentskej kancelárii Igora Kaľapina, ktorý vyzval ruskú ľudskoprávnu ombudsmanku Tatianu Moskaľkovovú, aby sa zaoberala prípadmi ľudí, ktorí počas nedeľných protestov čelili násiliu zo strany polície.Echo Moskvy medzičasom informovalo, že v pondelok sa v Petrohrade začali súdne pojednávania so zadržanými. Prví spomedzi predvedených pred súd dostali ako trest po päť dní väzenia. Vo veci účasti na protivládnej demonštrácií a kladenia aktívneho odporu policajným zložkám zasadli ešte v nedeľu alebo v pondelok aj súdy v iných mestách vrátane Moskvy, Volgogradu či Saranska.Nedeľné zhromaždenia, na ktoré vyzval opozičný politik Alexej Navaľnyj, sa konali v 33 väčších i menších mestách Ruska na protest proti vládnemu plánu na zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Úradné povolenie mali zhromaždenia len v 12 mestách.Proti dôchodkovej reforme sú podľa nedávno zverejneného prieskumu Levadovho centra traja zo štyroch Rusov.Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na pobúrenie verejnosti prisľúbil ešte koncom augusta zmiernenie reformy: ponúkol zníženie navrhovaného dôchodkového veku žien na 60 rokov; vláda pôvodne navrhovala vek 63 rokov. Ruské ženy v súčasnosti odchádzajú do penzie v 55 rokoch. Návrh zvýšiť dôchodkový vek pre mužov zo 60 na 65 rokov by mal zostať nezmenený.Veku 65 rokov sa podľa odhadov nedožije 43 percent ruských mužov, ktorých priemerná dĺžka života je 66 rokov. Priemerná dĺžka života ruských žien je podľa údajov Svetovej banky 77 rokov.