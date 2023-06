Počas prvých piatich mesiacov roka uzavrelo SARIO 11 investičných projektov, ktoré majú priniesť 1 850 pracovných miest

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je štátna agentúra, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti



SARIO sa usiluje o príliv investícií s exportným potenciálom a pridanou hodnotou na Slovensko, podporuje exportné aktivity slovenských spoločností na globálnom trhu a iniciuje transfer najmodernejších inovatívnych technológií do výrobnej praxe.



16.6.2023 (SITA.sk) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) za prvých päť mesiacov tohto roku úspešne uzavrela 11 investičných projektov v objeme 1,024 mld. eur. Ako ďalej SARIO uviedlo pre agentúru SITA, priniesť by mali 1 850 nových pracovných miest.Agentúra má zároveň rozpracovaných 71 projektov s celkovou investíciou 18,4 mld. eur a potenciálom vytvoriť 43-tis. nových pracovných miest.V prvých piatich mesiacoch aktuálneho roka smerovalo sedem projektov do priemyselnej výroby, v troch prípadoch išlo o IT centrá a v jednom o kombinovaný projekt priemyselnej výroby a technologického centra.Z hľadiska sektorov dominovalo strojárstvo so štyrmi projektami, tri predstavujú IT centrá a projekty automobilového priemyslu. Jedna investícia sa týkala textilného priemyslu.Gro investícií smerovalo na východ, tri do Košického a dve do Prešovského kraja. Dve získal aj Bratislavský kraj, po jednej Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky a Trnavský.