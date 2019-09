Počas rannej špičky sa v Hongkongu vykoľajil vlak, hlásia zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 17. septembra (TASR) - Najmenej osem osôb utrpelo zranenia v utorok v Hongkongu po tom, ako sa v čase rannej špičky vykoľajil osobný vlak. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.Na záberoch vidieť tri vykoľajené vozne neďaleko železničnej stanice vo štvrti Kowloon (Ťiou-lung). Približne 500 pasažierov muselo opustiť vlak a prejsť do bezpečia cez koľajnice.Príčina vykoľajenia sa vyšetruje, ale bezprostredne nič nenasvedčovalo, že by za to mohli byť zodpovední prodemokratickí protestujúci, ktorí už v minulosti útočili na systém mestskej hromadnej dopravy. Vandali v lete ničili v metre turnikety a automaty na lístky a rozbíjali okná.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna, takže trvajú už zhruba 15 týždňov. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila 4. septembra.Demonštrantom to však už nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.