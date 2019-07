Počas razií proti islamistom zadržali v Nemecku šiestich ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 18. júla (TASR) - Polícia v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zadržala vo štvrtok šesť osôb počas razií zameraných proti ľuďom z islamistických kruhov, ktorí boli podozriví z toho, že môžu plánovať teroristický útok. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Stredobodom zásahu, ktorý sa začal okolo štvrtej hodiny nadránom, bol byt v meste Düren, do ktorého sa hlavný podozrivý prednedávnom nasťahoval k ďalšiemu radikálovi. Polícia prehľadala aj byt v Berlíne, v ktorom predtým žil, a takisto priestory jeho stavebnej firmy v Kolíne nad Rýnom.Hlavným podozrivým je 30-ročný muž nemecko-libanonského pôvodu, ktorý konvertoval na islam a polícia ho mala na zozname extrémistov už šesť rokov. Opakovane sa totiž pokúšal vycestovať na územia kontrolované Islamským štátom (IS), uviedol pred novinármi predstaviteľ polície Klaus-Stephan Becker.Polícia k zásahu pristúpila po tom, ako muž hovoril o tom, že plánuje vystúpiť na najvyššie miesto v raji moslimskej viery, čo by sa podľa Beckera dalo chápať ako synonymum samovražedného útoku.Jednotky polície preto podľa neho konali preventívne, zatiaľ však nemajú nijaké konkrétne informácie, kde, kedy a ako sa mal údajný útok uskutočniť.