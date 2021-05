Počas razií proti prevádzačskej skupine zatkli aj Slovenku, do Európy pomáhala prepašovať Vietnamcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Počas razií proti skupine podozrivej z prevádzania Vietnamcov do Európy zatkli v Nemecku a na Slovensku dve podozrivé osoby. Polícia v Berlíne zatkla v meste Vietnamku, ktorá tam žila. V Bratislave zase v spojitosti s vyšetrovaním zadržali Slovenku.Ženy boli údajne súčasťou skupiny podozrivých - niekoľkých Vietnamcov, jedného človeka z Nemecka a dvoch zo Slovenska, ktorá privádzala Vietnamcov do Európy na základe podvodne získaných víz. Dané osoby čelia obvineniam, že od nich požadovali platby v rozmedzí od 13- do 21-tisíc eur. Tie si podľa vyšetrovateľov museli ľudia odpracovať v nechtových štúdiách, masážnych salónoch či bytoch využívaných ako nevestince.V Nemecku je jeden Vietnamec podozrivý z toho, že ženám, ktoré pracovali ako prostitútky, dával hormonálne injekcie, aby neotehotneli, uviedli vo vyhlásení tamojší prokurátori a polícia. Počas pondelkových razií v Nemecku našla polícia 13 ľudí, ktorí v krajine pracovali nelegálne.