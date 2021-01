Počas roku 2020 klesli registrácie nových vozidiel, vplyv na to mala koronakríza

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Koronakríza mala okrem výroby áut výrazný dopad aj na minuloročné predaje vozidiel na Slovensku. Podľa dostupných údajov klesli registrácie nových vozidiel od januára do konca novembra uplynulého roka medziročne o viac ako 27%. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula, je to dôsledok zatvárania predajných miest automobilov a obmedzenia pohybu obyvateľov.“Očakávame podobné čísla aj na konci roku 2020, lebo ten prepad sa už nedá dobehnúť. Pre rok 2021 očakávane mierne zvýšenie predaja nových vozidiel,“ zhodnotil vývoj pre agentúru SITA.Pozitívnou správou by podľa neho pre Slovensko bolo, keby sa naštartovala systematická podpora trhu s vozidlami s možnosťou nabíjania z elektrickej siete a stimulačné mechanizmy na budovanie infraštruktúry nabíjania a čerpania alternatívnych palív. Na druhej strane je podľa zväzu nevyhnutné zamedziť dovozu jazdených vozidiel zo zahraničia.“Náš systém registračných poplatkov priam motivuje k dovozu jazdených vozidiel. Čím staršie, tým výhodnejšie. To má vplyv aj na vek dovážaných vozidiel. Za prvých 11 mesiacov vlaňajšieho roka až viac ako 36 % dovezených vozidiel bolo starších ako 10 rokov. Je to alarmujúce číslo,“ upozornil Pribula.