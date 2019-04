Počas saudskoarabských náletov na Saná zahynulo najmenej 11 civilistov

Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 7. apríla (TASR) - Najmenej 11 obetí na životoch si vyžiadali nedeľňajšie nálety koalície vedenej Saudskou Arábiou na jemenské hlavné mesto Saná. So odvolaním sa na informácie ministerstva zdravotníctva povstaleckých húsíov o tom píše agentúra DPA.Hovorca povstalcov Júsuf Hadrí v tejto súvislosti spresnil, že pri útoku, ktorý zasiahol obytné domy a budovu školy, zahynuli najmä študenti.Hadrí ďalej dodal, že najmenej 39 ďalších osôb bolo počas náletov zranených.Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V marci 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že ozbrojený konflikt v Jemene - jednej z najchudobnejších krajín sveta - si vyžiadal životy približne 10.000 ľudí a uviedol obyvateľstvo na pokraj hladomoru. Ľudskoprávne organizácie varujú, že toto číslo môže byť omnoho vyššie.