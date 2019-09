Počas Týždňa dobrovoľníctva sa do aktivít v Nitre zapojili stovky ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Nitra 26. septembra (TASR) – Nitra sa počas Týždňa dobrovoľníctva, ktorý trval od 16. do 22. septembra, zaradila na druhé miesto takzvaných najdobromiest. Celkovo sa tam do rôznych dobrovoľníckych aktivít zapojilo 1248 dobrovoľníkov, ktorí sa venovali rôznym aktivitám v 14 organizáciách a v štyroch školách.Mnohí nadšenci sa počas podujatia zapojili aj do troch či štyroch dobrovoľníckych podujatí.uviedla koordinátorka aktivít Týždňa dobrovoľníctva Andrea Kosírová Hugáňová.Ako pripomenula, Nitrianske centrum dobrovoľníctva okrem tejto akcie pravidelne organizuje aj prednášky o dobrovoľníctve na školách, zabezpečuje dobrovoľníkov na rôzne podujatia a oceňuje ich prácu na každoročnom slávnostnom stretnutí Srdce na dlani.“ dodala Kosírová Hugáňová.