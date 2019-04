Počas Veľkej noci je dvakrát viac nehôd spôsobených alkoholom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 20. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov je dvakrát viac nehôd spôsobených alkoholom ako po zvyšok roka. V súvislosti s preventívnymi akciami polície počas sviatkov o tom informoval zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ján Ignaták.skonštatoval s tým, že počas bežného roka je to v priemere u každého desiateho vodiča.Podľa jeho slov sú z tohto pohľadu najhoršie počas sviatkov piatky a pondelky, ale problémom býva aj zostatkový alkohol. Podotkol, že z analýz vyplýva aj to, že najviac pijú mladí vodiči s vodičským oprávnením do piatich rokov.Ignaták avizoval, že hliadky budú na cestách cez Veľkú noc vo všetkých okresoch Slovenska. Zodpovedných vodičov odmenia informačnými materiálmi, osviežovačmi vzduchu a na veľkonočný pondelok aj vajíčkom.Prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Jana Shepperd doplnila, že prevencia má zmysel, a verí, že prispeje k zníženiu nehodovosti.tvrdí.Veľkonočná preventívna akcia Deň zodpovednosti sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov začala už vo štvrtok (18. 4.) a potrvá do utorka (23. 4.) dopoludnia. Polícia ju organizuje spolu so združením pivovarníkov a oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR.