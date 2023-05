Počas vojny nemáme voľno, tvrdí Danilov a ukrajinská armáda je na protiofenzívu vždy pripravená

Útok môže začať kedykoľvek

Územie musia chrániť

Bachmut zohral veľkú úlohu

27.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajina je pripravená spustiť svoju dlho pripravovanú protiofenzívu, povedal tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany. Oleksij Danilov sa o protiofenzíve zhováral s britským vysielateľom BBC, pričom povedal, že útok na prevzatie územia okupovaného ruskými silami sa môže začať kedykoľvek, „dnes, pozajtra alebo o týždeň“.Ozbrojené sily začnú útok, keď velitelia vypočítajú, že „v danom bode vojny môžeme mať najlepší výsledok“, skonštatoval. Ukrajinská armáda je podľa Danilova vždy pripravená.„Rovnako, ako sme boli kedykoľvek pripravení brániť našu krajinu. A nie je to otázka času. Musíme pochopiť, že túto historickú príležitosť pre našu krajinu, ktorú sme dostali od Boha, nemôžeme stratiť, aby sme sa mohli skutočne stať nezávislou, veľkou európskou krajinou,“ vyjadril sa s tým, že Kyjev vie, že je to dôležitá úloha a „nemá právo urobiť chybu“.Danilov odmietol náznaky, že by sa protiofenzíva už začala, pričom povedal, že „zbúranie ruských riadiacich centier a ruského vojenského vybavenia“ je úlohou ukrajinských ozbrojených síl od 24. februára minulého roku, keď ruský vodca Vladimir Putin spustil inváziu. „Počas tejto vojny nemáme voľno,“ dodal.Tajomník bezpečnostnej rady v rozhovore tiež bránil rozhodnutie ukrajinských síl bojovať dlhé mesiace v Bachmute na východe Ukrajiny, kde prišli o život mnohí vojaci.„Bachmut je naša zem, naše územie a musíme ho brániť. Ak začneme opúšťať každú obec, to by nás mohlo dostať k západnej hranici, ako Putin chcel od prvého dňa vojny,“ povedal.Ako dodal, „ovládame len malú časť mesta a priznávame sa k tomu. Ale musíte mať na pamäti, že Bachmut zohral v tejto vojne veľkú úlohu.“Danilov zároveň potvrdil, že ruskí žoldnieri z Wagnerovej skupiny sa sťahujú z Bachmutu, ale zoskupujú sa na ďalších troch miestach. „Neznamená to, že s nami prestanú bojovať,“ poznamenal.Tajomník je tiež podľa svojich slov „absolútne pokojný“ z toho, že Rusko začalo s umiestňovaním jadrových zbraní v Bielorusku. „Pre nás to nie sú novinky,“ uzavrel.