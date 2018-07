Počas volieb v Mali došlo k útokom na hlasovacie miestnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bamako 30. júla (TASR) - Nedeľňajšie prezidentské voľby v Mali prebehli prevažne pokojne, avšak pozorovatelia zaznamenali aj viacero útokov na volebné miestnosti v severnej a strednej časti krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa pozorovateľov z miestnej občianskej monitorovacej organizácie COCEM došlo v minimálne siedmich lokalitách k teroristickým útokom, ktorých cieľom bolo sabotovanie volieb a odstrašenie voličov.Na niektorých miestach vpadli do hlasovacích miestností ozbrojenci s úmyslom ich vydrancovať a ukradnúť volebné materiály.Útoky mali podľa COCEM negatívny dopad na volebnú účasť v postihnutých regiónoch. Predstavitelia Medzinárodnej krízovej skupiny dokonca uviedli, že v niektorých oblastiach v severnej a centrálnej časti Mali, kde operujú rôzne islamistické a separatické skupiny, sa vôbec nehlasovalo, čo podľa kritikov podrýva legitimitu celého hlasovania.Podľa guvernéra Gao, jedného z nepokojných regiónov, však tamojšie hlasovanie prebehlo normálne. Miestne militantné skupiny podľa neho pomáhali vládnym silám pri zaisťovaní bezpečnosti hlasovania.Na priebeh volieb v Mali dozerala aj 100-členná monitorovacia misia EÚ, ktorej členovia vo vyše 40 hlasovacích miestnostiach nezaznamenali žiadne incidenty narušujúce priebeh volieb.Na bezpečnosť hlasovania dohliadalo celkovo viac ako 11.000 príslušníkov bezpečnostných síl, okrem domácich zložiek aj vojaci mierových síl OSN.Obyvatelia Mali rozhodovali v nedeľných voľbách o tom, či zvolia do druhého funkčného obdobia súčasnú hlavu štátu Ibrahima Boubacara Keitu - napriek rozsiahlym etnickým a džihádistickým násilnostiam, ktoré sa od jeho nástupu k moci spred piatich rokov značne rozrástli. O prezidentský úrad sa uchádzali viac ako dve desiatky kandidátov.Severné a stredné časti územia Mali sužuje násilie spojené s odbojnou činnosťou kočovných berberských Tuaregov i so vzbúreneckými aktivitami islamistických militantov.