Počas výcviku havarovali dva vrtuľníky japonského námorníctva, minimálne jeden nehodu neprežil a sedem ľudí je nezvestných

21.4.2024 (SITA.sk) - Do Tichého oceána južne od Tokia sa v noci počas výcviku zrútili dva vrtuľníky japonského námorníctva, ktoré mali dovedna osem ľudí na palube. Jeden člen posádky, ktorého našli, prišiel o život. Po zvyšných siedmich stále pátrajú.Vrtuľníky SH-60K stratili kontakt v sobotu v noci pri ostrove Torišima zhruba 600 kilometrov južne od Tokia, vysvetlil minister obrany Minoru Kihara novinárom. Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa, ale podľa úradov je veľmi pravdepodobné, že sa stroje zrazili a následne sa zrútili do vody. Ako dodal, dočasne pozastavujú všetky výcvikové lety vrtuľníkov SH-60.Záchranári vytiahli z vody záznamník letových údajov, lopatky z každého vrtuľníka a časti, o ktorých predpokladajú, že patria strojom, pričom to bolo v rovnakej oblasti. To naznačuje, že vrtuľníky leteli blízko seba, skonštatoval Kihara.Úrady preskúmajú letové dáta, aby určili, čo viedlo k havárii. Pátraciu a záchrannú operáciu vedú námorné a vzdušné sily, ktoré vyslali 12 vojnových lodí a sedem lietadiel. So svojimi loďami a lietadlami sa pridala aj japonská pobrežná stráž.