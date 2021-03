Počas zbraňovej boli odovzdané stovky zbraní, pokračuje do konca apríla

Zbrane neboli použité pri trestnej činnosti

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Za štyri mesiace fungovania zbraňovej amnestie odovzdali občania na útvaroch Policajného zboru (PZ) 533 nelegálne držaných strelných zbraní a 17 873 kusov streliva. Štvrté kolo zbraňovej amnestie trvá od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021.Občania môžu počas šiestich mesiacov beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek policajnom útvare. V tlačovej správe o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru kancelária ministra vnútra SR.Vo februári odovzdali občania 161 zbraní a 8 014 kusov streliva, ktoré priebežne skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ z Bratislavy, Košíc a Slovenskej Ľupče. Aktuálne je spracovaných a preskúmaných 48 percent prípadov. Pomer krátkych a dlhých zbraní je zhruba jedna k jednej. Polícia doposiaľ nenašla žiadnu zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti.Najviac zbraní odovzdali za štyri mesiace amnestie obyvatelia Bratislavského kraja, a to 98. Nasleduje Trnavský kraj (87), Banskobystrický kraj (69), Žilinský kraj (64), Prešovský kraj (62), Trenčiansky kraj (57), Nitriansky kraj (56) a Košický kraj (40). Čo sa streliva týka, najviac ho odovzdali občania v Bratislavskom kraji (7 054) pred Trenčianskym krajom (5 010), Košickým krajom (1 496), Prešovským krajom (1 127), Nitrianskym krajom (1 113), Žilinským krajom (982), Trnavským krajom (949) a Banskobystrickým krajom (142).Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať. Podmienkou je, že ňou nebol spáchaný trestný čin a že spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.