Počas zimy bude možné z letiska v Bratislave využiť 29 liniek

Bratislava 24. októbra (TASR) – Nová linka do Odesy na Ukrajine, Alghero na Sardínii, Eindhoven v Holandsku, denné lety do Moskvy a opäť aj Eilat-Ramon v Izraeli. To sú novinky zimného letového poriadku, ktorý začne na Letisku M. R. Štefánika platiť so zmenou času, od 27. októbra. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že od konca októbra 2019 do marca budúceho roka je možné využiť z Bratislavy 29 pravidelných liniek do 27 destinácií.Úplne novú leteckú linku do Odesy na Ukrajine otvorí dopravca Wizz Air 3. novembra. Lietať bude z Bratislavy s frekvenciou dvakrát týždenne, v stredy a nedele. Dopravca Ryanair zabezpečí pravidelnú leteckú linku z bratislavského letiska do Alghera na Sardínii aj v zime, a to dvakrát týždenne, v utorky a soboty. Doposiaľ spájal tieto mestá len v lete. V zimnom období bude k dispozícii aj pravidelné letecké spojenie do Eindhovenu v Holandsku s frekvenciou dvakrát do týždňa.Zimný letový poriadok ponúkne aj priame lety do Izraela, Eilatu. Dopravca Ryanair tam začne lietať od nedele 27. októbra.priblížila Ševčíková. Lety do Eilatu podľa nej využívajú turisti z Bratislavy nielen na návštevu Izraela, ale aj blízkeho Egypta či Jordánska.Pre záujem o priame lety z Bratislavy do Moskvy a späť zvýšila letecká spoločnosť Pobeda počet letov z Bratislavy do hlavného mesta Ruska na sedemkrát týždenne. Využiť lety na letisko Moskva-Vnukovo a z neho je tak možné denne.Na prelome októbra a novembra ešte možno využiť aj lety do Hurghady v Egypte od dopravcu Air Cairo. Cestovné kancelárie naplánovali aj sériu dovolenkových charterových letov do Salalahu v Ománe, kam sa bude z Bratislavy odlietať každú sobotu.dodala hovorkyňa.Individuálni dovolenkári si môžu zvoliť aj priame pravidelné lety do Dubaja.poznamenala Ševčíková. Zároveň doplnila, že dopravca Ryanair umožňuje prestupné lety z Bratislavy do štyroch destinácií. Z Bratislavy s prestupom v Miláne sa tak dá letieť do Porta, Valencie, Katánie či Cagliari.Zimný letový poriadok na Letisku M. R. Štefánika začne platiť v nedeľu 27. októbra 2019 a potrvá do 28. marca 2020. Počas neho je naplánovaných takmer 4000 pravidelných letov. Zabezpečia ich dopravcovia Ryanair, Wizz Air, Pobeda, flydubai a Air Cairo.