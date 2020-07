Počasie cez víkend nepoteší, má byť zamračené a na mnohých miestach zaprší

Zafúka severovýchodný vietor

Nedeľa bude teplejšia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Cez víkend bude na väčšine územia Slovenska zamračené a na mnohých miestach sa objaví dážď alebo prehánky. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke.V sobotu 18. júla bude oblačno až zamračené na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na východe Slovenska môže byť aj zmenšená oblačnosť. Očakávajú sa aj výdatné zrážky.Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov Celzia a v Above, na Šariši a Zemplíne miestami 25 stupňov.Meteorológovia očakávajú na horách vo výške 1 500 m okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor od 3 do 8 m/s (10 až 30 km/h).Pedpokladané množstvo zrážok je do 15 mm, ojedinele do 25 mm. Cez noc do 10 mm, ojedinele do 20 mm.V nedeľu 19. júla očakávajú meteorológovia oblačnosť na väčšine územia Slovenska, objavia sa prehánky, dážď a ojedinele aj búrky.Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 25 stupňov Celzia. Na juhu môže byť ojedinele teplejšie, vyskytnúť sa môže slabý vietor.