Počasie dopraje školákom posledný prázdninový deň s letnými teplotami

Ilustračná snímka Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 22 stupňov C.



Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 18 stupňov C.



Vo výške 2000 m polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 14 stupňov C.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - V nedeľu malá oblačnosť. Teploty 26 až 31 stupňov C.prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie dennémalá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie dennémalá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie dennéPodrobnú predpoveď počasia nájdete na počasie Teraz.sk