Počasie na dnes (nedeľa 30. jún): Na Slovensku bude mimoriadne teplo a dusno

Vietor zafúka z južných smerov

Výstrahy platia od poludnia

30.6.2024 (SITA.sk) - Dnes bude jasno až polojasno, prechodne oblačno až zamračené. Ojedinele, najmä k večeru na západe, prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo a dusno. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.Najvyššia denná teplota dosiahne 31 až 36 stupňov Celzia, vo vyššie položených údoliach zväčša 29 až 31 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 22 stupňov Celzia.Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor 2 až 7, na západe miestami až okolo 9 metrov za sekundu a tam v nárazoch až okolo 14 metrov za sekundu (5 až 25, juhozápadný 30, nárazy 55 km/h).Meteorológovia predpokladajú zrážky ojedinele do 5 milimetrov, pri búrkach výnimočne do 30 milimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal nadnes pre vysoké teploty výstrahy druhého stupňa od 13:00 do 18:00 pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj.Pre ostatné kraje s výnimkou okresov Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Poprad platia v nedeľu popoludní výstrahy prvého stupňa.