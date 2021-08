Počasie na Slovensku opäť poznačia búrky, pre väčšinu územia krajiny vydali meteorológovia výstrahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na pondelok 23. augusta výstrahu pred búrkami na väčšine územia Slovenska. Ako informuje na svojej webovej stránke, meteorologická výstraha druhého stupňa platí od nedeľňajšej polnoci do pondelka do 10:00.Pre zvyšok Slovenska platí výstraha prvého stupňa. Meteorológovia očakávajú na väčšine územia Slovenska búrky aj v nedeľu večer od 20:00 do polnoci. „S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 mm až 50 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 20 až 30 m/s, čo predstavuje 70 až 110 km/h. Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," priblížil SHMÚ.Meteorológovia dodávajú, že pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako je stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.Vzhľadom na búrky meteorológovia vydali aj výstrahu pred prívalovými povodňami, ktoré platia predovšetkým na západe Slovenska. Hydrologická výstraha druhého stupňa platí od nedeľňajšej polnoci až do odvolania. Pre sever a juh Slovenska platí hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňami.