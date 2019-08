POČASIE OPÄŤ BESNÍ: Východ Slovenska zasiahla supercela

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martina Siváková Foto: TASR - Martina Siváková

Bratislava 7. augusta (TASR) - V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša intenzívne zrážky, prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.).Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami.Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 8.) rána, do 6.00 h.