Počasie ovplyvní úrodu zemiakov: Na juhu klesne, na severe bude vyššia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Výkyvy počasia ovplyvnia tohtoročnú úrodu zemiakov, na juhu Slovenska poklesne, na severe bude zemiakov viac. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Zdôraznila, že čoraz väčšie výkyvy počasia súvisiace s klimatickými zmenami sa výraznou mierou odrážajú na poľnohospodárskej úrode. Tohtoročné sucho a vysoké teploty potrápili aj pestovateľov zemiakov, očakávajú sa výrazné rozdiely v úrode vzhľadom na lokalitu a podmienky pestovania. Veľké suchá postihli najmä pestovateľov na juhu Slovenska, kde sa očakáva o desať až 20 % nižšia úroda ako vlani.uviedla šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS). Na Slovensku sa tento rok podľa štatistických údajov pestujú konzumné zemiaky na výmere 7870 hektárov (ha). Situácia v jednotlivých lokalitách územia je vzhľadom na podnebné pásmo veľmi rozdielna.Pokiaľ boli zemiaky v najteplejších oblastiach Slovenska vysadené skoro, v podmienkach so závlahou sa podľa MPRV vyhli neskorším vysokým teplotám, a najmä skoršie odrody s dobrou dynamikou narastania hľúz priniesli skorú a aj dobrú úrodu. Neskôr vysadené zemiaky s dlhším vegetačným obdobím sa dostali do obdobia vysokých teplôt s vysokým výskytom škodcov, prenášačov chorôb. Napriek intenzívnej závlahe pri vysokých denných (nad 26 stupňov Celzia) aj vysokých nočných teplotách (nad 14 stupňov Celzia) zemiaky prestali rásť, prírastky na úrode boli takmer nulové. Navyše v teplej pôde hrozí novým hľuzám prehriatie a následne zhoršenie vonkajšej, a najmä vnútornej kvality hľúz.V chladnejších oblastiach, kde sú teplotné podmienky pre vegetáciu zemiakov prirodzene lepšie, trpeli podľa agrorezortu zemiaky v prvej polovici vegetácie nedostatkom zrážok. Od polovice júna sa situácia vo viacerých regiónoch výrazne zlepšila najmä vďaka výdatným zrážkam. Preto už pri prvých výkopových skúškach, ktoré zrealizovali pracovníci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) na skúšobnej stanici v Spišskej Belej, 10. júla bolo možné pozorovať rýchly nárast hľúz s veľmi dobrou úrodou. Na druhej strane, júnové sucho zredukovalo deklarované počty hľúz u jednotlivých odrôd o dve percentá až 30 %.vysvetlil rozdiely v úrode Peter Rusňák, generálny riaditeľ ÚKSÚP. Za posledných 20 rokov bola najnižšia úroda v roku 2010 (11,45 ton/ha), naopak, najvyššia vlani (23,33 ton/ha).Peiger Ačjaková dodala, že v zmysle vyhlášky MPRV SR o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich sa zemiaky rozdeľujú na varné typy, a to na varný typ A (zemiaky pevné, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo múčnaté, vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla), ďalej na varný typ B (zemiaky polopevné, polomúčnaté, jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhké až suchšie, vhodné ako samostatná príloha jedla) a na varný typ C (zemiaky múčnaté, stredne rozváravé, polohrubej štruktúry, stredne vlhké až suché, vhodné ako príloha jedla, na výrobu výrobkov zo zemiakov, napríklad ako kaša alebo zemiakové cesto).