Počet diabetikov na Slovensku sa za posledné roky výrazne zvýšil

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) – Lekári v posledných rokoch evidujú celosvetovo výrazný nárast pacientov trpiacich cukrovkou. Tento trend sa nevyhýba ani Slovensku. Podľa odborníkov je okrem diagnostikovaných aj množstvo diabetikov, ktorí o svojom ochorení nevedia. Na tlačovej konferencii v stredu o tom informoval Zväz diabetikov Slovenska.Predseda pacientskej organizácie Zväz diabetikov Slovenska Jozef Borovka uviedol, že len desať percent ľudí, ktorým namerali zvýšené množstvo glukózy, na to reaguje návštevou lekára.zdôraznil.Na Slovensku je evidovaných 360.000 diabetikov. Podľa podpredsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti Zbynka Schronera je však v populácii veľké percento nediagnostikovanej cukrovky. Ak bude súčasný trend nárastu pokračovať, v roku 2030 bude žiť podľa jeho slov na Slovensku viac ako 600.000 ľudí s diabetom. V priemere by tak pribudlo viac ako 60 nových diabetikov denne.uviedol Schroner s dôvetkom, že vek, v ktorom sa prejavuje diabetes druhého typu, klesá na Slovensku do mladších vekových skupín.Odborníci poukázali na to, že diabetes prvého typu sa obyčajne vyskytuje u mladých ľudí a u detí. Do určitej miery je náchylnosť na vznik tohto typu zdedená, vznik ochorenia však nemôže človek nijako ovplyvniť. Cukrovke druhého typu je však možné predchádzať. Rizikové faktory napomáhajúce jej vzniku a rozvoju súvisia s nesprávnym životným štýlom, najmä s obezitou, sedavým spôsobom života, nedostatkom pohybu a nevhodným stravovaním.uviedol hlavný odborník pre pediatrickú endokrinológiu a diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy Ľubomír Barák.Najvýraznejším prejavom diabetu je zvýšenie cukru v krvi, ktoré lekári v súčasnosti vedia podľa názoru odborníkov liečiť. Hlavnou príčinou zvýšenej úmrtnosti pacientov s diabetom sú preto najmä chronické komplikácie diabetu, ktoré môžu viesť k slepote, zlyhaniu obličiek, amputáciám dolných končatín, srdcovému infarktu, či k mozgovej príhode.vysvetlil Schroner.Odborníci sa tiež zhodli, že v poslednej dobe nastala výrazná zmena prístupu k liečbe cukrovky. Do popredia sa dostáva tzv. multifaktoriálny prístup zameraný nielen na liečbu diabetu, ale aj na liečbu sprievodných ochorení.uviedol Schroner.Liečba podľa jeho slov vedie k významnému zníženiu úmrtnosti, zníženiu rizika vzniku cievnej mozgovej príhody, rizika infarktu myokardu aj významnému zlepšeniu prejavov srdcového zlyhávania.dodal Schroner.