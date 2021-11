Počet dlhodobo nezamestnaných na Slovensku klesol, najlepšia situácia je v Trnavskom kraji

Najviac nezamestnaných v Prešovskom kraji

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.11.2021 (Webnoviny.sk) - Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu októbra tohto roka 94,2 tisíca ľudí, ktorí boli bez práce viac ako jeden rok. V porovnaní so septembrom tak počet dlhodobo nezamestnaných klesol o 1,5 tisíca.Medziročne však išlo v minulom mesiaci o nárast o 19,7 tisíca dlhodobo nezamestnaných. Vyše jedného roka sú tak bez práce štyria z desiatich evidovaných nezamestnaných. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Najviac dlhodobo nezamestnaných sa nachádza v Prešovskom kraji. Ku koncu októbra išlo o 24,6 tisíca nezamestnaných. Prispeli k tomu predovšetkým okresy Prešov, Vranov nad Topľou a Kežmarok, v ktorých počet nezamestnaných nad jeden rok presiahol 3,2 tisíca. V Košickom kraji nemalo v minulom mesiaci prácu viac ako jeden rok 23,2 tisíca evidovaných nezamestnaných.Najhoršia situácia bola v tomto kraji v okresoch Michalovce, Trebišov, Košice-okolie a Rožňava, keď v okrese Michalovce bolo takmer 4,5 tisíca ľudí s nezamestnanosťou nad jeden rok a v okresoch Trebišov, Košice-okolie a Rožňava cez 3,1 tisíca týchto osôb.Tretím najhorším krajom je z hľadiska dlhodobej nezamestnanosti Banskobystrický kraj. V ňom je bez práce viac ako dvanásť mesiacov 17,3 tisíca osôb. Nad všetkými okresmi Banskobystrického kraja vyčnieva okres Rimavská Sobota, kde je dlhodobo nezamestnaných 5,2 tisíca ľudí. Lepšia situácia je v Žilinskom kraji, kde počet nezamestnaných nad jeden rok na konci októbra dosiahol 7,9 tisíca osôb. Nasleduje Nitriansky kraj, ktorý v tejto kategórii eviduje 6,4 tisíca nezamestnaných. V Bratislavskom kraji počet dlhodobo nezamestnaných ľudí predstavoval 5,7 tisíca. V Trenčianskom kraji bolo minulý mesiac bez práce viac ako jeden rok 4,9 tisíca ľudí a v Trnavskom kraji 4,2 tisíca osôb.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla o 0,30 percentuálneho bodu na 6,79 percenta. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie sa v minulom mesiaci znížil prvýkrát od mája minulého roka pod hranicu 190-tisíc.Úrady práce totiž evidovali 183 621 osôb pripravených ihneď nastúpiť do práce. V porovnaní so septembrom išlo o pokles o 8,4-tisíca nezamestnaných, medziročne to bolo menej o 17,7 tisíca uchádzačov o prácu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval 202 619 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom išlo o pokles o 7 837 osôb, medziročne to bolo menej o 19 623 osôb.